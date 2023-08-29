البيت الأبيض: الكرملين له باع طويل فى اغتيال المعارضين

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، عن مقتل قائد فاجنر، إن الكرملين لديه تاريخ طويل في اغتيال معارضيه، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وألمح البيت الأبيض إلى أن الكرملين قد يكون مسئولًا عن وفاة رئيس فاجنر يفجيني بريجوجين.

وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "نعلم جميعًا أن الكرملين لديه تاريخ طويل في قتل المعارضين".

وتوفي زعيم المرتزقة وغيره من كبار مسئولي فاغنر في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، بحسب لجنة التحقيق الروسية.

ويحيط الغموض بأسباب الحادث، وبدأت روسيا تحقيقًا لكن بعض الخبراء قالوا إن النتائج التي توصلوا إليها لن تكون موثوقة وربما لا نعرف أبدًا ما حدث بالضبط.