الكرملين: ليس لدينا معلومات عن جنازة قائد فاجنر.. وحضور بوتين غير متوقع

قال الكرملين إنه ليس لدى موسكو معلومات عن جنازة قائد مجموعة فاجنر الروسية وحضور الرئيس فلاديمير بوتين لها غير متوقع، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل تعازيه إلى عائلة رئيس مجموعة فاجنر، يفغيني بريجوزين، مضيفًا أنه لا يعرف متى ستقام جنازة أمير الحرب، وما إذا كان الرئيس الروسي سيحضر.

وقال: "ليس لدى الكرملين حتى الآن معلومات حول شكل وموعد جنازة بريجوجين، لذا لا يمكن أن تكون هناك إجابة عن سؤال ما إذا كان بوتين سيحضرها".

وأضاف: "بمجرد اتخاذ القرار، سيتم إبلاغه للجمهور.. يتم اتخاذ مثل هذه القرارات دائمًا مع الأقارب".

وأكدت لجنة التحقيق الروسية أن بريغوجين كان من بين الأشخاص الذين قتلوا في حادث تحطم طائرة الأربعاء الماضي.