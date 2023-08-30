وزير خارجية تركيا فى روسيا غدًا.. ويلتقى لافروف

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن زيارة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى روسيا يوم غدٍ الخميس.

جاء ذلك في إفادة صحفية لزاخاروفا اليوم، موضحة أن فيدان يزور روسيا في زيارة عمل لإجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، تشمل مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، حيث سيناقش الوزيران الوضع في المنطقة، لا سيما في أوكرانيا وروسيا وليبيا ومنطقة القوقاز، وسيقومان بتحليل وضع التعاون الثنائي الروسي التركي، بما في ذلك في سياق تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة، كما أضافت زاخاروفا أن الوزيرين سيعملان على وضع جدول زمني للاتصالات الثنائية على أرفع المستويات.

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعتزم زيارة روسيا.

وقال ريابكوف للصحفيين: "سنواصل الاتصالات مع زملائنا الأتراك، ومن المقرر قيام وزير الخارجية التركي بزيارة إلى روسيا".

ويجري فيدان محادثات في كييف في إطار زيارة رسمية بدأها إلى العاصمة الأوكرانية.

وبعد ذلك يتوقع أن يزور موسكو للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلا أنه حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي تركي بهذا الشأن.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة Milliyet التركية أن فيدان سيزور موسكو في سبتمبر للتفاوض حول استئناف صفقة الحبوب، وفي 25 أغسطس، سيزور كييف، حيث سيبحث أيضًا استئناف العمل بصفقة الحبوب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته في قمة "بريكس"، استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب في حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.

وقال الرئيس الروسي: لقد تم ببساطة تجاهل الالتزامات تجاه روسيا في هذا الصدد. حتى أنهم منعونا من نقل الأسمدة المعدنية المحتجزة في الموانئ الأوروبية مجانًا، على الرغم من أن ذلك كان عملًا إنسانيًا بحتًا، ولا ينبغي أن نخضع لأي عقوبات من حيث المبدأ.

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار الحقائق المذكورة أعلاه، منذ 18 يوليو، رفضنا تمديد هذا الاتفاق المزعوم وسنكون مستعدين للعودة إليه، ولكن فقط إذا تم الوفاء بشكل واقعي وحقيقي بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي".

وأعلنت روسيا عن وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارًا من 18 يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.