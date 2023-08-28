خبير فى الشأن الروسى: التدخل التركى بأزمة تصدير الحبوب هدفه التواجد دوليًا

قال نبيل رشوان، الخبير في الشأن الروسي، إن إغلاق الممر الأمني لتصدير الحبوب من قبل القوات الروسية جعل الدول الأوروبية تدرس الآن كيفية الخروج من هذا المأزق، وكان الحل السلمي لهذه المشكلة هو التصدير من خلال البحر الأسود، لذا أوكرانيا وجدت سبيل للاتفاق مع الدول الأوروبية على أساليب التصدير من خلال هذا الموقع الجديد.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد نبيل رشوان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تركيا تريد العودة إلى المشهد العالمي مرة أخرى، وهناك أحاديث تشير إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا الأشهر المقبلة، ومن الممكن أن تحدث هذه الزيارة نقلة نوعية في هذا الملف، خاصة أن أوكرانيا تهدد كل السفن البحرية الروسية المارة بالبحر الأسود.

وأضاف في حديثه، أن روسيا لم تستخدم الحبوب الغذائية كسلاح، حيث إن روسيا ذاتها تجد أزمة كبيرة في عملية التصدير للخارج نتيجة التعنت الأوكراني، كما أن روسيا مقيدة بالعقوبات الاقتصادية الأوروبية، وتهدف روسيا إلى تقليل حدة العقوبات.

تصدير الحبوب الغذائية

وتابع: "حركة التصدير عند طرفي الحرب بها الكثير من العراقيل، وهناك تريد تركيا وإيران وغيرهما من الدول الظهور على الساحة الدولية من خلال التدخل في هذا الملف".