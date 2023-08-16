الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: موسكو على ثقة بعودة العلاقات مع كيشيناو إلى المستوى السابق

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على واقعة طرد الدبلوماسيين الروس من كيشنياو.

وقالت زاخاروفا، إن موسكو على ثقة بعودة العلاقات مع كيشيناو إلى المستوى السابق، قائلة "بالطبع، بالتأكيد تلك العمليات الجارية حاليا في مولدوفا هي عمليات غير طبيعية، مصطنعة، من صنع الإنسان، اخترعتها رئيسة مولدوفا مايا ساندو".

وأشارت زاخاروفا إلي أنه ليس لدى شعبي البلدين أي شروط مسبقة تشير إلى وجود تناقضات عميقة، وأنه بعد فترة من الوقت كل شيء سيكون على ما يرام.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن طرد الدبلوماسيين الروس من مولدوفا، سيكون له عواقب على العلاقات الثنائية وسيؤثر على مواطني البلدين، الذين ستتراجع فرصهم على تلقي المساعدة القنصلية في الوقت المناسب.

وأضافت الخارجية الروسية، في بيان أنه نظرًا لتقليص عدد الموظفين في السفارة الروسية، فإنهم لن يكونوا قادرين على تقديم الخدمات القنصلية بشكل مناسب، وأن أنشطة الممثلية التجارية والمركز الروسي للعلوم والثقافة في كيشيناو ستضطر إلى أن تكون محدودة.

وغادرت مجموعة من الدبلوماسيين الروس مولدوفا، مكونة من 45 موظفا ودبلوماسيا يوم الاثنين الماضي، بعد طردهم طبقا لقرار حكومي بتقليص عدد المسؤولين الذين يمكن لروسيا تعيينهم في العاصمة كيشيناو.

نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى: الحرب مع روسيا ستكون "طويلة وصعبة"

من جانب آخر، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة إعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا، إيرينا فيريشوك، إن طريق النصر لأوكرانيا فى حربها مع روسيا سيكون "طويلًا وصعبًا"، لذا يجب على الأوكرانيين الاستعداد لخوض معركة طويلة.

وكتبت فيريشوك، في منشور لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء: "كل شخص يمكنه فعل شيء من أجل انتصار أوكرانيا، نحن نستعد لسباق ماراثون وليس عدوًا سريعًا، لخوض معركة من اثنتي عشرة جولة وليست معركة من ثلاث جولات".

الخارجية الروسية كيشيناو مولدوفا رئيسة مولدوفا مايا ساندو طرد الدبلوماسيين الروس

الأكثر قراءة

"فاجأتها آلام الولادة بالطريق".. سائق ومسعف يولدان سيدة بسيارة إسعاف فى بنى سويف

7 فئات تستحق الترقية وعلاوة الـ5% بأثر رجعى اعتبارًا من يوليو

طرح السكر في البورصة المصرية السلعية لأول مرة.. وغدا تداول أول جلسة

محافظ القاهرة: التصدى بكل حزم لمحتكرى ومروجى السلع منتهية الصلاحية

وزير الصحة: إضافة 15 مليون منتفع جديد للاستفادة من خدمات "التأمين الصحي"

تكريم موظفين بالهيئة العامة للاستثمار لنجاحهم في استرداد 14 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية