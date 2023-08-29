روسيا تكشف أعداد الجنود الأوكران القتلى فى زابوريجيا وكوبيانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 140 جنديًا أوكرانيًا في زابوريجيا وكوبيانسك، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

تدمير مقر للقوات الأوكرانية في كراسني

وخلال الـ24 ساعة الماضية، صرحت وزارة الدفاع بأن وحدات تجمع "الغرب" بالقوات المسلحة الروسية صدت هجومين للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك، وقضت على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا، ودمرت عددًا من المعدات العسكرية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها: "أسفر نشاط وحدات تجمع (الغرب)، بمساندة سلاح الجو ونيران المدفعية، عن صد هجومين للعدو على محور كوبيانسك في مناطق بلدتي سينكوفكا بخاركوف ونوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوجانسك الشعبية، حيث جرى القضاء على نحو 30 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين مدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات ومدفع هاوتزر".

منظومات الدفاع الجوي تعترض 3 قنابل

وأضاف البيان أن "القوات الروسية دمرت مركز القيادة والمراقبة لوحدات اللواء الآلي 67 الأوكراني في محيط بلدة تشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوجانسك الشعبية"، مشيرًا إلى أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ثلاث قنابل موجهة من طراز جي دي إيه إم".