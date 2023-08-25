الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الأوكرانى يعلن مقتل 30 روسيا فى غارة ضد منشآت على ساحل القرم الغربى

الجيش الأوكرانى
الجيش الأوكرانى

أعلن الجيش الأوكرانى مقتل ما لا يقل عن 30 روسيا فى غارة شنتها القوات الخاصة الأوكرانية ضد منشآت على ساحل القرم الغربى.

 

وقال المتحدث باسم الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية أندريه يوسوف، فى تصريحات نقلتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية، - إنه: "نتيجة لعملية خاصة لاستخبارات الدفاع والبحرية الأوكرانية بالقرب من قرية ماياك فى شبه جزيرة القرم، تضررت أربعة زوارق سريعة وقتل ما لا يقل عن 30 روسيا".


وفى حين عدم ورود أى معلومات من السلطات المعينة من قبل روسيا فى شبه جزيرة القرم بشأن الهجوم الأخير، أثار المدونون العسكريون الروس تساؤلات حول عدم قدرة الدفاعات الساحلية على اكتشاف مثل هذه العمليات والتصدى لها.


وكانت الاستخبارات الأوكرانية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم الخميس تنفيذ عملية خاصة فى شبه جزيرة القرم بمساعدة قوات البحرية، وذلك فى بيان لها نشرته على تطبيق "تلجرام".


وقالت الاستخبارات الأوكرانية "هبط أفراد فى شبه جزيرة القرم التى تحتلها روسيا واشتبكوا مع القوات الروسية هناك، وأنه تم استكمال جميع أهداف العملية وأنه لم يصب أى أوكرانى بأذى كما أنه تم رفع العلم الأوكرانى على أراضى شبه جزيرة القرم.

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