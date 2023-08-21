زيلينسكي: اليونان عرضت تدريب مقاتلينا على طائرات F16

قال الرئيس الاوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن اليونان عرضت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F16، وفق لما نقلته شبكة “سكاي نيوز” الاخبارية.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال زيارة رسمية لأثينا اليوم الإثنين، أن اليونان ستشارك في تدريب الطيارين على طائرات “إف -16”.

وقال “زيلينسكي” خلال تصريحات لوسائل الإعلام: "اليوم لدينا نتيجة مهمة للتحالف الجوي: اليونان ستشارك في تدريب طيارينا على طائرات إف -16. شكرًا على هذا العرض".

ورحبت كييف يوم الجمعة، بقرار الولايات المتحدة السماح للدنمارك وهولندا بتسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا بمجرد تدريب طياريها على استخدامها.

ومن المقرر أن يبدأ التدريب من قبل تحالف يضم 11 دولة هذا الشهر ، ويأمل المسؤولون أن يكون الطيارون جاهزين بحلول أوائل عام 2024.

وتزامنت زيارة زيلينسكي لأثينا مع عشاء غير رسمي أقامه ميتسوتاكيس مع زعماء البلقان ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني إن التجمع يصادف الذكرى العشرين لقمة ثيسالونيكي 2003 التي تؤكد المنظور الأوروبي لدول غرب البلقان.