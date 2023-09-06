بلينكن: نتواصل دائمًا مع أوكرانيا لتقديم الدعم اللازم

أعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تتواصل دائمًا مع أوكرانيا لتقديم الدعم اللازم، مشيرًا إلى أن أمريكا تقدم المساعدات لأوكرانيا على المستويات كافة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد بلينكن، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي خلال زيارته لأوكرانيا، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن توجه الأوكرانيين إلى الملاجئ ليس سهلًا.

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بمواصلة الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مؤكدًا أنه اجتمع مع مسئولي المجتمع المدني لبحث دعم أوكرانيا.