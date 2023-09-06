الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بلينكن: أمريكا ستواصل عملها مع شركائها وحلفائها لاستمرار أوكرانيا (فيديو)

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه يريد التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه ليس فقط لنجاح الهجوم المضاد لكن على المدى الطويل حتى يتم التأكد من أن لديها قدرة على الردع قوية لتمنع أي هجمات في المستقبل.

وتابع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، دميتري موليبا، اليوم الأربعاء، نقلتها فضائية“ القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة ستواصل عملها مع شركائها وحلفائها، فيما تعمل على إعادة بناء ديمقراطية قوية ومبادئ دولية وذلك لاستمرار أوكرانيا وازدهارها في المستقبل، وذلك إلى جانب مساعدتها في جهود إعادة الإعمار والنهوض مجددا بالاقتصاد.

ووصل، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للاطلاع على آخر تطورات الحرب "الروسيةـ الأوكرانية"، والإعلان عن حزمة أسلحة جديدة دعمًا لأوكرانيا، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقًا.

الولايات المتحدة أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية موسكو كييف روسيا

الأكثر قراءة

شاهد.. أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار بحدائق القبة

احتراق 32 "توك توك" إثر اندلاع النيران داخل جراج بحدائق القبة

بعد مشاركتهما في معرض "تراثنا".. هاجر ومروة تفتتحان أول محل للهاند ميد ببني سويف (فيديو)

وزير النقل يشهد توقيع عقد مترو "أبوقير– محطة مصر"

"الداخلية" تكشف تفاصيل عودة طالبة أسيوط المتغيبة.. وتضبط استوديو تسجيل

"خدش براءة الأطفال وتحرش جنسياً بالفتيات".. جرائم شاذة ارتكبها "صيدلي مدينة نصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا