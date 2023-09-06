بلينكن: أمريكا ستواصل عملها مع شركائها وحلفائها لاستمرار أوكرانيا (فيديو)

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنه يريد التأكد من أن أوكرانيا لديها ما تحتاجه ليس فقط لنجاح الهجوم المضاد لكن على المدى الطويل حتى يتم التأكد من أن لديها قدرة على الردع قوية لتمنع أي هجمات في المستقبل.

وتابع خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني، دميتري موليبا، اليوم الأربعاء، نقلتها فضائية“ القاهرة الإخبارية”، أن الولايات المتحدة ستواصل عملها مع شركائها وحلفائها، فيما تعمل على إعادة بناء ديمقراطية قوية ومبادئ دولية وذلك لاستمرار أوكرانيا وازدهارها في المستقبل، وذلك إلى جانب مساعدتها في جهود إعادة الإعمار والنهوض مجددا بالاقتصاد.

ووصل، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للاطلاع على آخر تطورات الحرب "الروسيةـ الأوكرانية"، والإعلان عن حزمة أسلحة جديدة دعمًا لأوكرانيا، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبقًا.