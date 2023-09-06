الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: أمريكا ستواصل دعم كييف لتبقى فى حالة حرب حتى آخر أوكرانى

متحدث الكرملين
متحدث الكرملين

علقت الرئاسة الروسية "الكرملين"، مساء اليوم الأربعاء، على الزيارة الحالية التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أمريكا ستواصل دعم أوكرانيا، لتبقى في حالة حرب حتى آخر أوكراني، دون أن تبخل بالمال.

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مساعدات بمليار دولار وبحث الهجوم المضاد.. تفاصيل أجندة بلينكن في كييف

وتابع بيسكوف "لقد سمعنا مرارا وتكرارا تصريحات بأنهم يعتزمون الاستمرار في مساعدة كييف، بقدر ما هو ضروري وبعبارة أخرى، سوف يستمرون في دعم أوكرانيا، لتبقى في حالة حرب فعلية وشن هذه الحرب حتى آخر أوكراني، دون أن تبخل الولايات المتحدة بالأموال مقابل ذلك نحن ندرك الأمر بهذه الطريقة، ونعرفه".

وأكد الكرملين أن ذلك لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

بلينكن من كييف: ملتزمون بالمساعدات المقدمة إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا بما تحتاجه لنجاح هجومها المضاد، بحسب قناة "العربية".

وأضاف بلينكن: "سأبحث في كييف الهجوم الأوكراني المضاد والمساعدات المستقبلية وجهود إعادة الإعمار".

وصل وزير الخارجية الأمريكي، إلى كييف يوم الأربعاء، في رحلته الثالثة إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء العملية الروسية الشاملة في فبراير 2022.

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بلينكن من كييف: ملتزمون بالمساعدات المقدمة إلى أوكرانيا

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يدخل فيه الهجوم المضاد الأوكراني شهره الرابع، حيث يتحدث القادة السياسيون والعسكريون في كييف عن المكاسب الأخيرة، خاصة في جنوب البلاد، في أعقاب المخاوف المتزايدة من فشل الدفع المنسق في ساحة المعركة في تحقيق نتائج، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

كما يأتي وصول بلينكن إلى كييف بعد أقل من شهر من مطالبة الرئيس جو بايدن الكونجرس، بأكثر من 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا في الحرب المستمرة، حيث تظهر بعض استطلاعات الرأي أن دعم الرأي العام الأمريكي لمواصلة التمويل بدأ يتراجع

الكرملين ير الخارجية الأمريكي كييف العملية العسكرية الروسية أوكرانيا

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