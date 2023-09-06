بلينكن من كييف: ملتزمون بالمساعدات المقدمة إلى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا بما تحتاجه لنجاح هجومها المضاد، بحسب قناة "العربية".

وأضاف بلينكن: "سأبحث في كييف الهجوم الأوكراني المضاد والمساعدات المستقبلية وجهود إعادة الإعمار".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، إلى كييف يوم الأربعاء، في رحلته الثالثة إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء العملية الروسية الشاملة في فبراير 2022.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي يدخل فيه الهجوم المضاد الأوكراني شهره الرابع، حيث يتحدث القادة السياسيون والعسكريون في كييف عن المكاسب الأخيرة، خاصة في جنوب البلاد، في أعقاب المخاوف المتزايدة من فشل الدفع المنسق في ساحة المعركة في تحقيق نتائج، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

مساعدات أمريكية إلى أوكرانيا

كما يأتي وصول بلينكن إلى كييف بعد أقل من شهر من مطالبة الرئيس جو بايدن الكونجرس، بأكثر من 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا في الحرب المستمرة، حيث تظهر بعض استطلاعات الرأي أن دعم الرأي العام الأمريكي لمواصلة التمويل بدأ يتراجع.

وقال مسؤول أمريكي، إن هذه الزيارة ستساعد الإدارة على تبرير استمرار دعمها للشعب الأمريكي.

وكرر المسؤول حجة دعم أوكرانيا التي قدمها بايدن في الماضي، قائلًا إن الأمر يتعلق بـ "عدم قدرة الطغاة والمستبدين على قضم قطعة من جيرانهم وإبقائها حية بهذه الطريقة مع الإفلات من العقاب".

ومن المتوقع بلينكن، عن حزمة جديدة من المساعدات الأمريكية بقيمة 175 مليون دولار إلى 200 مليون دولار خلال الزيارة التي تستغرق يومين، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، مع حزمة أكبر تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليار دولار متوقعة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكره مسؤول كبير في وزارة الخارجية، ونقلته صحيفة الجارديان البريطانية.