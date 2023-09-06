الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مساعدات بمليار دولار وبحث الهجوم المضاد.. تفاصيل أجندة بلينكن في كييف

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

كشفت شبكة  (CNN) “سي إن إن" الأمريكية عن أجندة وزير الخارجية الأمريكي" أنتوني بلنكن" خلال زيارته المفاجئة اليوم للعاصمة الأوكرانية “كييف”، حيث من المتوقع تقديم حزمة من المساعدات المالية لأوكرانيا تتجاوز مليار دولار.

بلينكن في كييف 

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف الأربعاء في رحلته الثالثة إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

وتأتي الزيارة "غير المعلنة" والمفاجئة في الوقت الذي يدخل فيه الهجوم المضاد الأوكراني شهره الرابع، حيث يتحدث القادة السياسيون والعسكريون في كييف عن المكاسب الأخيرة، خاصة في جنوب البلاد، في أعقاب المخاوف المتزايدة من فشل الدفع المنسق في ساحة المعركة في تحقيق نتائج بحسب الشبكة الأمريكية.

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أجندة بلنكن في أوكرانيا

وقالت “سي إن إن” إنه من المقرر أن يلتقي بلينكن، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي سيتلقى منه تقريرًا مباشرًا عن جهود أوكرانيا لاستعادة الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية – والتي زارها الرئيس الأوكراني مع قواته هناك أمس الثلاثاء.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية للصحفيين المسافرين مع بلينكن إن زيارة كبير الدبلوماسيين في واشنطن فرصة للولايات المتحدة وأوكرانيا للتنسيق قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال: "الأوكرانيون لديهم مهمة مهمة في نيويورك لمواصلة الشرح - لحلفائهم وشركائهم في جميع أنحاء العالم - ما يحدث وحاجتهم المستمرة للدعم، ومن المهم بالنسبة لنا أن نواصل قيادة هذا الجهد العالمي لدعمهم”.

وأضاف: "نريد أن نرى ونسمع كيف يعتزمون المضي قدمًا في الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ترى أن أوكرانيا تحقق "بعض التقدم المثير للإعجاب في الجنوب على وجه الخصوص، ولكن أيضًا في الشرق في الأيام الأخيرة".

تقديم مساعدات جديدة

وقالت سي إن إن، إنه من المتوقع أيضًا أن يعلن بلينكن عن تمويل أمريكي جديد لأوكرانيا يزيد عن مليار دولار خلال هذه الزيارة، جزء  منه مساعدات أمنية جديدة، وفقًا للمسؤول. 

وعندما سُئل عما إذا كانت حزمة الدعم الجديدة ستشمل ذخائر اليورانيوم المنضب، بعد تقرير يفيد بأن الإدارة قررت المضي قدمًا في الذخائر المثيرة للجدل، لم يعلق على الأمر.

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كييف بلنكن سي ان ان زير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكن مليار دولار

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