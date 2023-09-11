بعد زلزال المغرب.. قائمة بأشد الزلازل فتكّا خلال عقدين منصرمين

مازالت كارثة زلزال المغرب، والذي وصل عدد ضحاياه إلى 2497 وآلاف المصابين ، تتصدر العناوين وحديث الجميع بينما تواصل فرق الإنقاذ المغربية استنفارها بحثًا عن ناجين تحت الأنقاض.

ويستمر التعاطف العربي والعالمي من قادة الدول والمشاهير والنجوم من خلال رسائل الدعم والتضامن مع المغرب في هذا المصاب الأليم، بالإضافة إلى إطلاق البعض حملات تبرعات للمنكوبين من الزلزال.

أبرز الزلازل المميتة التي وقعت في العقدين المنصرمين

"الدستور" تستعرض عبر هذا التقرير، أبرز الزلازل المميتة التي وقعت في العقدين المنصرمين.

كانت أولى الزلازل المميتة بكرمان في إيران والذي وقع في عام 2003 بقوة 6.6 درجات، مؤديًا إلى مصرع 31 ألف شخص.

وفي إندونيسيا وقع زلزال سومطرة عام 2004، بقوة 9.15، قُتل على إثره 230 ألف شخص.

أما زلزال إسلام آباد الذي وقع في باكستان عام 2005، فقد بلغت قوته 7.6 درجة وتسبب في مصرع 73 ألف شخص.

وفي الصين كان زلزال سيتشوان عام 2008، بقوة 7.8 درجة مؤديًا إلى مصر أكثر من 87 ألف شخص.

ووقع زلزال نيبال في عام 2015 بقوة 7.8 درجة الذي تسبب في مصرع 9 آلاف شخص.

ثمَّ زلزال تسونامي في اليابان عام 2011 بقوة 9 درجات، أدى لمرع أكثر من 15 ألف شخص.

بالإضافة إلى زلزال هايتي – جزر الكاريبي عام 2010 بقوة 7 درجات، متسبًا في مصر أكثر من 300 ألف شخص.

يُشار إلى أنَّ وزارة الداخلية المغربية أعلنت اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 قتيلا، و2476 مصابا.

فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن الناجين

وأضافت الوزارة -في بيان- أن فرق البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة في عمليات البحث عن الناجين ونقل المصابين وتقديم الإسعافات المطلوبة، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه فرق بحث من إسبانيا والإمارات وقطر والمملكة المتحدة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وشهد المغرب مساء الجمعة الماضية هزة أرضية قوية تسببت في تهدم آلاف المنازل وتشريد مئات الآلاف من أبناء الشعب المغربي بسبب الزلزال القوي الذي ضرب المملكة.

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، في بيان رسمي اليوم الاثنين، إن الحكومة تعمل بشكل أساسي على دعم جهود الإغاثة في الوقت الحالي للمواطنين المتضررين من الزلزال المدمر.

وأضاف الناطق باسم الحكومة المغربية، أن الحكومة تقدم مساعدات فورية للناجين والمتضررين من الزلزال، لافتا إلى أن كل فرق البحث تعمل على مدار الساعة للوصول إلى المحاصرين.