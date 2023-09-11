الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاجل ..سبب زلزال المغرب.. عالم الجيولوجيا العراقى يفجر مفاجأة ويحذر من شهر أكتوبر

زلزال المغرب
زلزال المغرب

كشف العالم العراقي البروفيسور صالح عوض، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بغداد، أسباب حدوث زلزال المغرب، الذي ضرب مدينة مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.

وقال “عوض”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "علي مسئوليتي"، مع الاعلامي أحمد موسي، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء الأحد،:" تأكدت بالبحث العلمي أن سبب زلزال المغرب هو انتصاف الأرض مع القمر".

وأضاف أن الأرض تعرضت إلى اجهادت قوية متغيرة تذبذبية مما يسبب عدم استقرارية الألواح الأرضية، موضحاً أن زلزال المغرب وقع بسبب الإجهاد الإستثنائي وفق ما أسميته بالإزدحام الكوكبي حول الأرض.

وأشار إلى أن الإجهاد الاستثنائي يتصاعد ويتناقص بحسب تغير مواقع الكواكب حول الأرض، موضحاً أن اللوح الأفريقي يضم الدول العربية الأفريقية واللوح العربي يضم الدول العربية الأسيوية وهما غير مستقرين.

وأكد أن شهر أكتوبر سيشهد زلازل قوية مثل التي رصدها في سبتمبر، لأن الأرض والكواكب دائمة الحركة لذا يتم كل ثانية زلزال في مكان مختلف.

زلزال المغرب صالح عوض مراكش العالم العراقي صدى البلد

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