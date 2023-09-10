الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ارتفاع حصيلة إصابات زلزال المغرب إلى 2421 إصابة

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع حصيلة إصابات زلزال المغرب إلى 2421 إصابة، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أن الجيش المغربي ينتشر بمواقع الزالزال لمساعدة فرق الإنقاذ في البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

ووقع زلزال المغرب في الساعات الأولى لفجر يوم السبت وكانت قوته 8 درجات رختر، وتسبب في انهيار الكثير من المنازل وتضرر غيرها الكثير في الأقاليم المغربية.

الصعوبات التي تواجهها فرق الإنقاذ

وتعاني فرق الإنقاذ من صعوبة التوصل للأحياء تحت الأنقاض بسبب الطبيعية الجبلية لمنطقة بؤرة الزلزال، والتي زاد من صعوبتها أن المنازل فيها مبنية بالطوب اللبن مما ساعد على انهيارها بالكامل.

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