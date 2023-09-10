زلزال المغرب: سلطان عمان يصدر أمر بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية لدعم المتضررين

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، امراً بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية عاجلة لدعم جهود المغرب في التعامل مع آثار الزلزال، بحسب ما نقلت قناة العربية.

وكان بعث السلطان هيثم بن طارق، برقية تعزية ومواساة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المغرب في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.

فيما أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تعاطف سلطنة عُمان مع المملكة المغربية الشقيقة حكومةً وشعبًا جراء الزلزال الذي ضرب مراكش، وعبّرت عن خالص تعازيها لذوي الضحايا وأصدق أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ضحايا زلزال المغرب

على صعيد متصل، أعلن التلفزيون المغربي، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر إلى 2122 قتيلا و2421 مصابا.

ووقع زلزال المغرب مساء الجمعة 8 سبتمبر، عند الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، وبلغت قوته 7.2 درجات على مقياس ريختر.

فيما نقلت فضائية العربية عن مصادر مطلعة، أنباء تفيد بعقد حكومة المغرب، مساء اليوم اجتماعا استثنائيا لتفعيل التعليمات الملكية بشأن مواجهة آثار الزلزال.

مساعدات إغاثية لمتضرري زلزال المغرب

من ناحيته، عرض رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي موارد بلاده في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وقال مودي: "ندعو الرب أن يتعافى جميع المصابين في القريب العاجل. إن المجتمع الدولي برمته يقف إلى جانب المغرب في هذا الوقت العصيب، ونحن على استعداد لتقديم كل المساعدة الممكنة لهم"، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

كما أرسلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وفرنسا واليابان والأمم المتحدة تعازيها وعرضوا المساعدة.

وتعهدت ألمانيا بتقديم مساعدات، حيث وضعت إحدى الوكالات خططًا لنشر كلاب بوليسية مدربة تدريبًا عاليًا، والتي تعتبر ضرورية في جهود البحث والانتشال.

وقالت تركيا التي لا تزال تتعافى من زلزال قوي وقع في وقت سابق من هذا العام، وأودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص هناك، إنها تستطيع إرسال أكثر من 200 عامل إغاثة و1000 خيمة إلى المناطق المتضررة.