الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سر الوميض الأزرق.. إنذار مدته دقائق كاد يمنع "كارثة زلزال المغرب"

الوميض الأزرق الذي
الوميض الأزرق الذي سبق زلزال المغرب

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، علاقة ظهور الوميض الأزرق قبل لحظات من وقوع زلزال المغرب المدمر، وزلزال تركيا في بداية العام، مؤكدا أن زلزال مراكش له طبيعة خاصة، إذ أنها تعد منطقة زلازل لكنها متباعدة الحدوث.

وقال القاضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن مثل هذه الظواهر تعد إنذارا واضحا ومبكرا للزلازل، ولا بد من الاعتماد عليها في محاولة لترتيب الأمور وتقليل الخسائر.

هل يمكن التنبؤ بالزلازل؟

وأضاف: "شبكات الرصد قدرت ظهور الوميض بنحو 40 دقيقة من الظواهر الفلكية الكبيرة"، موضحا أن هناك أكثر من ظاهرة ممكن حدوثها قبل الزلازل مثل انبعاث وميض أزرق، اختلاف مناسيب المياه بالآبار، وخروج أشعة جاما وغيرها من الظواهر".

وحول إمكانية التنبؤ بحدوث الزلازل، أكد أنه لا يوجد تنبؤ بالزلازل، إذ أن هناك الكثير من الزلازل ولا نشعر بها، فما يثار حول التنبؤات عبارة دجل لا صلة له بالعلم.

زلزال تركيا زلزال المغرب وميض أزرق زلزال مراكش ظواهر فلكية

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