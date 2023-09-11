طعنات فى الصدر.. أول صور للشاب الذى قُتل على يد جاره بالزيتون

شهدت منطقة حلمية الزيتون واقعة مأساوية، حيث أقدم عاطل على قتل جاره بعدة طعنات متفرقة بسبب خلافات مالية بينهما.

وحصل “الدستور” على صور المجني عليه ويدعى"أندرو كريم" الذي قتله جاره بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة حلمية الزيتون.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة حلمية الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد الأهالي بوقوع جريمة قتل شاب على يد جاره بسبب خلافات مالية تقدر بـ300 جنيه في نفس دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالتحريات تبين أن المتهم اقترض مبلغًا من المجني عليه ورفض إرجاعه وعندما طالبه به اعتدى عليه بسلاح أبيض.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.