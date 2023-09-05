لخلافات مالية.. عاطل ينهي حياة "عجلاتي" طعنا في الزيتون

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على المتهم بقتل عجلاتي مزق جسده بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية في منطقة الزيتون.



وكان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغاً باستقبال مستشفى حكومي شخصا، مصابا بطعنات نافذة في أنحاء متفرقة من جسده ولقي مصرعه .

‏على الفور تم توجيه رجال المباحث إلى مكان البلاغ ، وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان عاطل وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات مالية بينهما، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على تشكيل عصابي يسرق أبواب المقابر في البحيرة



في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أبواب المقابر بالبحيرة.



وأكدت تحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قيام 4 أشخاص، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الأبواب الحديدية بالمقابر متخذين من مدينة كفر الدوار بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم فرد خرطوش، قطعتين سلاح أبيض "مطواة "، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، كما أرشدوا عن 4 أبواب حديدية خاصة بالمقابر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.

ضبط تاجر بحوزته أسلحة بيضاء في المعادي

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

بمناقشته اعترف بقيامه بالإتجار في الأسلحة البيضاء وطبنجات ضغط الهواء، و تم بإرشاده ضبط "24 سلاح أبيض "مطواة" أحجام مختلفة، طبنجة ضغط غاز وكبسولات الغاز والطلقات الخاصة بها، طبنجة ضغط هواء، داخل مسكنه".

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة والإتجار بها.