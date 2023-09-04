الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"فسخت خطبتها منه".. شاب يقطع وجه فتاة في المنوفية

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على فتاة بسلاح أبيض وإصابتها في وجهها بالمنوفية.

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أمن المنوفية يتحرى عن مسنة عُثر على جثمانها بترعة فى الباجور

بالفحص، تبين أنه بتاريخ (2) الجارى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها  (إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة المركز "مصابة بجروح قطعية بالوجه").

وبالانتقال وسؤال والدها اتهم (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجلته بسلاح أبيض "كتر"، على إثر مشادة كلامية بينهما عقب فسخ خطوبتهما حال سيرها بدائرة المركز.

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بالأسماء.. ننشر الحركة الداخلية لضباط مديرية أمن المنوفية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقطع فيديو التعدي علي فتاة فتاة المنوفية اجهزة الامن شاب يضؤب فتاة مركز قويسنا

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