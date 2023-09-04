"الداخلية" تضبط تاجرى عملة بالسوق السوداء فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، أحدهما لديه معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وعدد 2 ماكينة عد نقود، و2 هاتف محمول. وبعد مواجهتهما، اعترفا بقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، والتحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد، بما يعرف بنظام "المقاصة"، مما يضر بالاقتصاد القومي للبلاد.

تفاصيل ضبط المتهمين

وذلك بالاشتراك مع شخصين "أحدهما خارج البلاد"، تم ضبط الأخر بدائرة قسم شرطة النزهة وأقر بقيامه بإدارة منظومة في مجال التحويلات النقدية غير المشروعة من وإلى البلاد.. كما أمكن تحديد وضبط "متهمين آخرين" وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" من المتعاملين مع المتهمين المضبوطين فى مجال التحويلات خارج البلاد لدفع مستحقات مالية بالخارج بغرض الاستيراد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 3 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط "عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما "عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلوجراما" وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس.

وبمناقشتهما أرشدا عن أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لمعاونته لهم فى الترويج للمواد المخدرة "أمكن ضبطه" بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار واستخدام سيارتين فى النقل والترويج.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"3,600٫000" ثلاثة ملايين وستمائة ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

كما كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من عدد 5 أشخاص قرروا بتضررهم من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم في السفر خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.. تبين أنه محكوم عليه فى عدد 32 حكم حبس في قضايا "تبديد – نصب" بالسجن 47 سنة و3 أشهر وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.