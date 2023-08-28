الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يستقبل رئيس لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقي

خلال الاستقبال
خلال الاستقبال

 

 استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، الدكتور عدنان برهان الجحيشي رئيس لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقي والدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي سفير العراق بمصر والمندوب الدائم للعراق لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث سبل التعاون ونقل الخبرة المصرية في مجال علاج الادمان.

 وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل الاستفادة من التجربة المصرية خاصة في القوانين والتشريعات المنظمة لبرامج مكافحة المخدرات، حيث طالب الوفد العراقي أن تطلع الجهات المعنية في مصر على قانون رقم 50 لعام 2017 المعنون "المخدرات والمؤثرات العقلية" في العراق والتعاون في إعادة صياغة القانون وإجراء المراجعات التشريعية عليه، كما طالب الوفد بالاطلاع على آخر المستجدات في قانون مكافحة المخدرات المصري، نظرًا لريادتها في صياغة التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.

 وتابع "عبد الغفار" أن الوفد العراقي تفقد – خلال زيارته لمصر- بعض المراكز الصحية المتخصصة في علاج الإدمان، وأطلع الوفد على آلية فحص المرضى والبرامج العلاجية المقدمة لهم، كما اطلع الوفد على خطة الوزارة في تأهيل المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج الإدمان وتأهيل المتعافين. ولفت "عبد الغفار" إلى أن الوفد العراقي حرص على الاستفادة من البرامج التدريبية التي تمنحها الوزارة للأخصائيين والمعالجين النفسيين، وطالب الوفد بعقد ورش عمل ودورات تدريبية معتمدة للمتخصصين من الجانب العراقي، مشيرا إلى أن الوزير وجه بإلحاق الكوادر الطبية منهم في زمالة علاج الإدمان والبورد العربي حتى تكون تلك الكوادر مؤهلة لقيادة منظومة التعافي.

 وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه مسؤولي الوزارة بتنسيق الأمور الفنية في كافة الإجراءات مع الجانب العراقي من حيث البرامج التدريبية وإرسال فريق للإطلاع على المنشآت الصحية العراقية. 

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية والدكتورة سوزان زناتي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة، مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية والتواصل المجتمعي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية، وأعضاء لجنة مكافحة المخدرات بمجلس النواب العراقي.

وزير الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة دنان برهان الجحيشي رئيس لجنة مكافحة المخدرات مجلس النواب العراقي سفير العراق بمصر

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