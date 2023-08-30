الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سائق لإجبار الزبائن على دفع تعريفة ركوب زيادة بالقاهرة

ضبط سائق
ضبط سائق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع صوتى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بإجبار بعض المواطنين على دفع تعريفة ركوب زيادة عن المقررة بأحد مواقف "سيارات الأجرة" بمنطقة حلوان بالقاهرة. 

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها "سارية التراخيص"، وقائدها مقيم بدائرة بمركز شرطة الصف.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط صاحب مصنع كابلات كهربائية مقلدة

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب مصنع كابلات كهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة البساتين) بإدراة المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع كميات كبيرة من الكابلات الكهربائية مدون عليها علامة إحدى الشركات "مقلدة ومغشوشة" مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة دون النظر لما قد يُسفر عنه ذلك من أضرار جسيمة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (1500 متر كابلات كهربائية - طن كسر بلاستيك) وجميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها.. وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية فيس بوك سيارات الأجرة منطقة حلوان مركز شرطة الصف

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