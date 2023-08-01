الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. ننشر الحركة الداخلية لظباط مديرية أمن المنوفية

اللواء عمرو رؤوف
اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية

اعتمد اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، الحركة الداخلية لظباط الشرطة وذلك لتجديد الدماء في المنظومة الشرطية بالمديرية ونقل الخبرات وتبادل الكفاءات والاعتماد على كوادر شابة قادرة على العطاء، وأشرف على إعدادها اللواء محمد عبد الواحد مدير المباحث الجنائية.


وشملت الحركة تعيين المقدم آسر جلال رئيس مباحث المخدرات، وتكليف الرائد سعيد عطا منصور رئيسا لمباحث الهجرة غير الشرعية، وتكليف المقدم أحمد واصل مفتش مباحث مركزي الشهداء وتلا، والمقدم أيمن رزق رئيسا لمباحث تنفيذ الأحكام، والرائد كريم الضبع رئيسا لمباحث مركز الشهداء، وتكليف الرائد محمد شكري رئيسا لمباحث مركز شرطة  تلا، والرائد عمرو واصل رئيسا لمباحث قسم المعلومات الجنائية، والرائد عمرو سعد الله رئيسا لمباحث قسم  منوف، ونقل الرائد مصطفى داواد إلى فرع البحث الجنائي بمدينة السادات. 

تجديد ثقة بظباط مديرية أمن المنوفية. 

كما شملت الحركة تجديد الثقة في المقدم أمير أحمد فراج مدير إدارة العلاقات العامه بمديرية أمن المنوفية، والتجديد للمقدم محمد موسى رئيسا لمباحث الأحداث، وتجديد الثقة للمقدم مصطفى حسانين رئيسا لمباحث مركز أشمون، وتجديد الثقة في الرائد محمد فرغلي رئيس مباحث مركز بركة السبع، والمقدم وليد شلبي رئيسا لمباحث المرور، والرائد أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين، والمقدم محمد مغربي رئيسا لمباحث مركز شبين الكوم، كما تم التجديد للرائد محمود محروس معطي رئيسا لمباحث السادات، والتجديد للرائد أحمد كشك رئيس مباحث مركز الباجور.

كما جرى تكليف الرائد عبدالله الضبع رئيس مباحث الترحيلات بمدرية أمن المنوفية، ونقل الرائد محمد جمال من رئيس  مباحث مركز منوف، وتكليف الرائد أحمد عبد القوي برئاسة مباحث مركز قويسنا. 

البحث الجنائى ب اعتماد الحركة الداخلية العلاقات العامة المباحث الجنائية المنظومة الشرطية المعلومات الجنائية الكفاءات

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