أمن المنوفية يتحرى عن مسنة عُثر على جثمانها بترعة فى الباجور

استقبل مستشفى الباجور العام التابعة لمحافظة المنوفية، جثمان سيدة مسنة كانت قد لقيت مصرعها غرقا وعثر على جثتها الأهالي بجوار كوبري عوض حسن في مدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، ولم يستدل على سبب وفاتها حتى الآن.

تلقي اللواء عمرو رؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بعثور الأهالي على جثمان سيدة مسنة مرتدية جلبابا وليس لديها غطاء رأس، طافية بمصرف قريب من كوبري عوض حسن بمدينة الباجور.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم .

مسنة غارقة بجوار كوبري حسن عوض

انتقلت قوة من مركز شرطة الباجور لموقع الحادث والذي تبين لهم مصرع سيدة مسنة تدعي "ل، م، أ" تبلغ من العمر 68 سنة، مقيمة قرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية ترتدي جلبابا وقرطا ذهبيا في أذنها ولا ترتدي غطاء رأس وتم اتخاذ اللازم.

ونقل الإسعاف الجثمان إلى المستشفى للمعاينة من مفتش الصحة، وذلك لمعرفة سبب الوفاة وينتظر الأهالي الانتهاء من التصاريح والأوراق اللازمة لدفن جثمان السيدة المسنة بمقابر العائلة.