مصرع طفل أسفل عجلات سيارة فى المنوفية

لقي طفل مصرعه تحت عجلات سيارة، بمركز الشهداء، التابع لمحافظة المنوفية، وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وذلك عقب نقله إلى مستشفى الشهداء المركزي، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وتلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد، ورود بلاغ مصرع طفل في حادث سيارة، ونقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء المركزي، بعد فشل إنقاذ حياته، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في وتحفظت القوة الأمنية على السائق والسيارة.

واستقبل مستشفى الشهداء، جثمان طفل لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة، حيث تبين أنه توفي وفشلت محاولات إنقاذ حياته وأخطرت إدارة المستشفى مركز الشرطة، لبدء التحقيقات في الحادث.

وانتقلت قوة أمنية بمركز الشهداء، للتحقيق في الحادث حيث تبين أن الطفل الذي لقي مصرعه يدعى ا، ع ويبلغ من العمر 3 سنوات، وسبب الوفاة حادث سيارة، وتحفظت القوة الأمنية على السيارة وقائدها لحين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.