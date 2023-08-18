الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة فى المنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

لقي طفل مصرعه تحت عجلات سيارة، بمركز الشهداء، التابع لمحافظة المنوفية، وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وذلك عقب نقله إلى مستشفى الشهداء المركزي، وأخطرت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وتلقى اللواء عمرو رءوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء يفيد، ورود بلاغ مصرع طفل في حادث سيارة، ونقل الجثمان إلى مستشفى الشهداء المركزي، بعد فشل إنقاذ حياته، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في وتحفظت القوة الأمنية على السائق والسيارة.

واستقبل مستشفى الشهداء، جثمان طفل لقي مصرعه أسفل عجلات سيارة، حيث تبين أنه توفي وفشلت محاولات إنقاذ حياته وأخطرت إدارة المستشفى مركز الشرطة، لبدء التحقيقات في الحادث.

وانتقلت قوة أمنية بمركز الشهداء، للتحقيق في الحادث حيث تبين أن الطفل الذي لقي مصرعه يدعى ا، ع ويبلغ من العمر 3 سنوات، وسبب الوفاة حادث سيارة، وتحفظت القوة الأمنية على السيارة وقائدها لحين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية حيال الحادث.

أسفل عجلات سيارة الإجراءات اللازمة الإجراءات الذي لقى مصرعة الجهات المعنية التحقيق الشهداء

الأكثر قراءة

رعد وسيول.. تحذير عاجل من «الأرصاد» لسكان هذه المناطق

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

جهود مكثفة لكشف لغز مصرع طفل حرقًا فى السلام

فادى عكوم لـ"القاهرة الإخبارية": المصالحة السعودية الإيرانية دهورت الوضع السياسى اللبنانى

مصرع طفل أسفل عجلات سيارة فى المنوفية

إيهاب الطماوي: توجيه السيسي بتحويل مخرجات الحوار الوطني للدراسة نقلة نوعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

نجم الإعلام الغربى

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «3-8»

ماجد حبته

سفارة فنزويلا فى فلسطين

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. مصر وثمن الحياد واستقلال القرار

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

صور

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس