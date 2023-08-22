بسبب أولوية المرور .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الزيتون

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الزيتون.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداولمقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً حدو ث مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل منطرف أول(شخصين "مصابيان بجروح قطعية متفرقة") ،طرف ثان (3 أشخاص"بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء")،وجميعهم مقيمين بدائرة القسم إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة حوزتهم مما أسفر عن الإصابات المشار إليها..أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

نص القانون

ونص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.