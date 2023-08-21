الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أمن القاهرة" يضبط لصوص المجوهرات في حملات أمنية

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، واعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بارتكاب (11) واقعة سرقة أخرى واعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

ونجحت مباحث القاهرة بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالمنيا) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته (مشغولات ذهبية).. وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، واعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" باستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة.

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