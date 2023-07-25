تجديد الثقة في اللواء محمد عبدالله مديرًا لمباحث العاصمة

جدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثقة في اللواء محمد عبدالله مديرا للإدارة العامة لمباحث العاصمة، خلال حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة السنوية لعام 2023.

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات في صفوف جهاز الشرطة، وذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.