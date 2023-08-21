الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طلق نارى فى الصدر.. ننشر صور شاب قُتل على يد جاره فى حلمية الزيتون

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة حلمية الزيتون واقعة مأساوية صعبة، حيث أقدم عاطل على قتل جاره بطلق ناري في الصدر بمنطقة حلمية الزيتون.

حصل "الدستور" على صور المجني عليه ويدعي "حسن سليمان" الذي قتل بطلق ناري على يد جاره بسبب خلافات بينهما في منطقة حلمية الزيتون.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة حلمية الزيتون بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل في نفس دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وتبين من الفحص أن المتهم حاول التعدي على ابن شقيق المجني عليه بكلب شرس، وعندما تدخل المجني عليه الذي يدعى "حسن سليمان" قام المتهم بإطلاق عيار ناري تسبب في مقتله.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
حلمية الزيتون جاره طلق ناري الصدر خلافات

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طلق نارى فى الصدر.. ننشر صور شاب قُتل على يد جاره فى حلمية الزيتون

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