لا يفوتك هذا المساء|قرارات جمهورية بتعيين رؤساء الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض.. وتطورات حالة الخطيب الصحية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"الزراعة" تستعد لجني محصول القطن وتنفيذ خطة تسويق 2023

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث القطن عن الاستعداد لموسم جنى القطن 2023 /2024 وخطة التسويق التي تتبعها الدولة طبقا لمنظومة التسويق بنظام المزاد العلني في مراكز لتجميع بالمحافظات المنتجة.

https://www.dostor.org/4493609

"كونا" تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول خطورة الزيادة السكانية

أبرزت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، أن الزيادة السكانية "من أخطر القضايا" التي تواجه مصر وإفريقيا، مبينا أن "عدد سكان القارة السمراء سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة ورغم الموارد الكبيرة للقارة إلا أنها ستكون غير كافية مستقبلاً".

https://www.dostor.org/4493624

عدلى القيعى يكشف آخر تطورات حالة الخطيب الصحية

طمأن عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالأهلي، الجمهور على صحة كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، بعد تعرضه للإصابة في رأسه وخياطته 3 غرز، مؤكدًا أنه حضر الماتش اليوم ليطمئن الناس على صحته.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن كابتن محمود الخطيب، يبذل جهدًا غير عادي لأن الأهلي دخله كبير، ولكن التزاماته أكبر وهو دائمًا يتحمل الهموم والمسئولية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

https://www.dostor.org/4493606

أهالى سيناء يشكرون الرئيس السيسى: "سيناء فى قلبك وأنت فى قلوبنا"

وجه أهالي سيناء الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تسليمهم عقود تمليك الأراضي الزراعية بشبه جزيرة سيناء.

وعبر أهالي سيناء خلال لقائهم مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، عن سعادتهم باستلامهم عقود التمليك. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

https://www.dostor.org/4493596

غلق كلى لطريق بلبيس وتحويلات مرورية مهمة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء خالد عمارة مدير الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال أعمال الصرف الصحى لجزء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية بطريق السويس وصولاً للجبل الأصفر، مما يستلزم الغلق الكلى لطريق بلبيس الصحراوى عند تقاطعه مع شارع طابا للقادم من طريق الإسماعيلية تجاه بلبيس، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء 6 /9 /2023 ولمدة 30 يوما، وتحويل الحركة المرورية على النحو التالى: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

https://www.dostor.org/4493598

قرارات جمهورية بتعيين رؤساء الاستئناف ونواب لرئيس محكمة النقض

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارت جمهورية بتعيين رؤساء الاستئناف ونواب لرئيس محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، حيث صدر قرار رقم ٣٦٢ لسنة ٢٠٢٣ بتعيين ٨ من المستشارين رؤساء محاكم الاستئناف بالمحكمة الموضحة قرين اسم كل منهم اعتبارا من ۲۰۲۳/۹/۱۸، وذلك على النحو التالي: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

https://www.dostor.org/4493510

مع انتهاء موسم الصيف.. هل انتهت الأزمة المصرفية الأمريكية؟

أثارت الأزمة المصرفية الأمريكية المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي في وقت سابق من العام، حيث شهدت ثلاثة بنوك أمريكية "وهي بنك وادي السليكون، وبنك سيلفرجيت، وسيجنتشر، هبوطاً سريعاً، مما أدى إلى انخفاض أسعار أسهم البنوك في جميع أنحاء العالم.

فقد قام البنك المركزي الأمريكي، بنك الاحتياطي الفيدرالي، بتوفير كميات كبيرة من الأموال النقدية للبنوك الفاشلة وأنشأ تسهيلات إقراض للمؤسسات الأخرى المتعثرة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

https://www.dostor.org/4493527

بمشاركة إمام عاشور.. الأهلي يفوز على NK Aluminiji بثلاثية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق NK Aluminiji السلوفيني بنتيجة 3 - 1، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على هامش معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وقدم الأهلي مستوى جيد على مدار شوطي المباراة، وقام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتجربة عدد كبير من اللاعبين، من أجل الاطمئنان على مدى جاهزيتهم البدنية والفنية، قبل انطلاق الموسم الجديد. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط.

https://www.dostor.org/4493603