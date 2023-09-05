"الزراعة" تستعد لجني محصول القطن وتنفيذ خطة تسويق 2023

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث القطن عن الاستعداد لموسم جنى القطن 2023 /2024 وخطة التسويق التي تتبعها الدولة طبقا لمنظومة التسويق بنظام المزاد العلني في مراكز لتجميع بالمحافظات المنتجة.

موسم جني القطن

وقال د.عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الموسم الحالي من المواسم الجيدة للقطن من حيث النمو المحصولى والتزهير والتلويز وتكوين المحصول فى كل المحافظات إلى جانب الاهتمام الكبير، والملاحظ لمعظم مزارعين القطن فى القيام بكافة التوصيات الفنية الخاصة بإدارة المحصول بكل صنف منزرع طبقا للخريطة الصنفية ومناطق التركيز والمحددة بالقرار الوزارى 112 و 113 لعام 2023.

أضاف رضوان، لـ"الدستور"، أنه يتم الآن، الاستعداد للجنى حيث يكون ذلك بفطام القطن عندما يكون اللوز موجود على النباتات فى تمام النضج ويكون هناك صعوبة فى قطع اللوز العلوى بالسكين وهنا يتم فطام القطن وعدم ريه إلى جانب اجراء عملية فرق نباتات القطن وذلك للسماح بتخلل أشعة الشمس للنباتات للمساعدة فى انضاج القطن و العمل على تفتح اللوز فضلاً عن عدم حدوث أعفان للوز.

الجمعيات الزراعية والمجمعات الزراعية

وأوضح مدير معهد القطن انه يقوم المزارع بالحصول على الأكياس الخاصة للجنى من الجمعيات الزراعية والمجمعات بمعدل 7 أكياس للفدان و خيط الدوبارة القطن لحياكة الأكياس حتى لا يحدث تلوث للقطن إلى جانب اجراء الجنى المحسن عن طريق اخذ جنيتين وذلك بأن يبدأ المزارع بالجنى الجنية الاولى عند تفتح نحو 60% من اللوز على النباتات إلى جانب تنشير عب الندى فى الشمس للتخلص من الرطوية الموجودة ويقوم المزارع بكبس الأكياس ونقلها إلى مراكز التجميع المنتشرة فى المحافظات ثم يقوم بعد ذلك من 10-15 يومًا باخذ الجنية الثانية للقطن ونقلها أيضا لمراكز التجميع لعمل المزايدات العلنية عليها وبيعها طبقا لمنظومة التسويق الجديدة .

وقال رضوان إنه يتم اصدار قرار وزارى مشترك من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بخصوص نظام تداول القطن، بناءً على القرار الوزارى بشأن نظام تداول القطن يتم فتح مراكز التجميع للأقطان في مناطق زراعة القطن ويتم تحديد هذه المراكز بحيث تكون قريبة من المساحات المنزرعة للتسهيل على الاخوة المزارعين فى عملية نقل الأقطان لمراكز التجميع و يتم إدارة هذه المراكز عن طريق الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

مراكز تجميع القطن

وأوضح رضوان انه يتم دخول القطن الزهر لمراكز التجميع بموجب بطاقة الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية ، ويتم فرز القطن الذى تم توريده سابقاً بمعرفة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ومعهد بحوث القطن ويتم فتح مزاد علني على القطن و بعد انتهاء المزاد ومعرفة السعر يتم دفع 70% من قيمة القطن ممن رسي عليه المزاد وباقي السعر بعد أن يتم فرز وتحديد الرتبة والتصاقي.

أضاف مدير معهد بحوث القطن انه يتم البيع بموجب مزادات علنيه مما يوفر للمزارع حصوله أعلى سعر و يتم تحديد السعر على اساس الرتبة والتصافي، مشيرا الى انه تمت موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام موسم 2023 ، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن من الاصناف المنزرعة بالوجه البحرى و4500 جنيه لقنطار القطن من الاصناف المنزرعة بالوجه القبلى.

ويمثل هذا السعر الحد الأدنى سعر الضمان الذي لن يقل عنه سعر التوريد ، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر منظومة تسويق الاقطان إن زاد عن سعر الضمان. و تلتزم الشركة القابضة للقطن و الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بتنفيذ ذلك ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري.