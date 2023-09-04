الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول القطن

محصول القطن
محصول القطن

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر سبتمبر:

نشرة فنية لمزارعي القطن
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• تتم الجَنية الأولى عندما تصبح نسبة التفتح 50 – 60 % والثانية عند تفتح باقى اللوز.
• نشر عب الندى ولا يفرز أو يعبأ إلا بعد جفافه.
• فرز وفرفرة القطن لاستبعاد القشر والأوراق الجافة وغيرها من الشوائب.
• عدم استخدام أى عبوات من البلاستيك أو استخدام أى ألياف صناعية فى حياكة الأجولة بل يتم استخدام دوبارة قطنية لحماية القطن من التلوث.

الزراعات المتأخرة
• فى حالة الزراعة المتأخرة يتم الجنى عند تفتح 40 %، ثم تعطى رية خفيفة لكى يتم نضج باقى اللوز على النبات.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أغسطس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:
• إحكام الري خلال هذه الفترة
• في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع أو سيئة الصرف يفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة
• عدم اللجوء الى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات
• يراعى أن تكون آخر رية (الفطام) عندما ينضج 80 % من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعي بنسبة 15 – 20 %.

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر أغسطس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
• تجنب التعطيش (إطالة فترات الري خاصة أثناء التزهير) حتى لا يؤثر على عملية التلقيح والأخصاب، وبالتالي يقل المحصول وتجنب ايضاً التغريق (زيادة ماء الري) حتى لا يؤدى إلى اصفرار الأوراق فيقل حجم الكيزان، وبالتالي يقل المحصول.
• الامتناع عن إجراء عمليتي التوريق (إزالة الأوراق الخضراء من النباتات) أو التطويش (إزالة الجزء العلوي من النباتات) بغرض تغذية المواشي. حيث إن إجراء التوريق والتطويش يؤدى إلى حرمان النباتات من تكوين المادة الجافة، وبالتالي نقل المحصول.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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