الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ارتفاع نسبة حصاد القمح بالإسكندرية لـ98.5% وتوريد 95 ألف طن للصوامع

توريد القمح
توريد القمح

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، أن نسبة حصاد  محصول القمح بالمحافظة بلغت 98.5% من المساحة المنزرعة والتي بلغت 21 ألف 933 فدان بنطاق الإسكندرية، مشيرة إلى أن المساحة المنزرعة بمنطقة بنجر السكر تبلغ 28 ألف فدان.

وأشار بيان صادر عن مديرية الزراعة بالإسكندرية، اليوم، أن كميات القمح الموردة إلى الصوامع بلغت 95814 طن و747 كيلو بينها 2714 طن موردة من إدارة التقاوي.

وأوضحت أنه تم توريد 11910 طن و480 كيلو قمح للصوامع المحددة بالمحافظة من خارج الإسكندرية، فضلا عن تحرير 33 محضر لمزارعين لعدم تسليم الأقماح للجان المختصة.

جدير بالذكر أن يبلغ سعر الاردب هذا العام زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيها، أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1475 جنيها، وأردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيها.

 وأعدت مديرية التموين بالإسكندرية، لموسم استقبال القمح المحلية هذا العام، 3 صوامع و 4 بناكر بسعة إجمالية 208180 طن.

ويتم استلام القمح من خلال 6 لجان مشكلة، للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، وتتكون كل لجنة من (عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية). 

98 5 المساحة المنزرعة توريد القمح حصاد القمح الإسكندرية الزراعة

الأكثر قراءة

طبيب يتبرع بمبلغ 1.5 مليون جنيه للمستشفى الجامعى فى بنى سويف

كم يبلغ سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023

إزالة 58 حالة تعد على 8282 مترا ضمن الموجة 21 بالشرقية

الحبس 5 سنوات لمتهم باستعراض القوة والبلطجة فى صفط اللبن

حبس المتهمين بخطف أجنبي لمساومة والدته على دفع فدية بالزيتون

أمطار خفيفة على مناطق بالإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى