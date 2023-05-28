ارتفاع نسبة حصاد القمح بالإسكندرية لـ98.5% وتوريد 95 ألف طن للصوامع

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، أن نسبة حصاد محصول القمح بالمحافظة بلغت 98.5% من المساحة المنزرعة والتي بلغت 21 ألف 933 فدان بنطاق الإسكندرية، مشيرة إلى أن المساحة المنزرعة بمنطقة بنجر السكر تبلغ 28 ألف فدان.

وأشار بيان صادر عن مديرية الزراعة بالإسكندرية، اليوم، أن كميات القمح الموردة إلى الصوامع بلغت 95814 طن و747 كيلو بينها 2714 طن موردة من إدارة التقاوي.

وأوضحت أنه تم توريد 11910 طن و480 كيلو قمح للصوامع المحددة بالمحافظة من خارج الإسكندرية، فضلا عن تحرير 33 محضر لمزارعين لعدم تسليم الأقماح للجان المختصة.

جدير بالذكر أن يبلغ سعر الاردب هذا العام زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيها، أردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1475 جنيها، وأردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيها.

وأعدت مديرية التموين بالإسكندرية، لموسم استقبال القمح المحلية هذا العام، 3 صوامع و 4 بناكر بسعة إجمالية 208180 طن.

ويتم استلام القمح من خلال 6 لجان مشكلة، للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، وتتكون كل لجنة من (عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية).