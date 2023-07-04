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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: ارتفاع مساحات القطن لـ244 ألف فدان

محصول القطن
محصول القطن

أكد الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن لشؤون الإنتاج ونائب مدير صندوق تحسين القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المساحة التي تم زراعتها بمحصول القطن بلغت 244 ألف فدان، وأن الزراعات جيدة وتبشر بمحصول جيد. وبدأ المزارعون في تتبع الرش الوقائي لديوان اللوز، مع تقريب فترات الري، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة حاليًا، لتقليل آثار ارتفاع درجات الحرارة على النبات.

وقال "يحيى" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه تم البدء في برنامج نقاوة واستغلال الغريبة المساحات الإكثار في محافظات الوجه البحري في الأصناف جيزة 97 بمحافظة المنوفية، وجيزة 92 بمحافظة دمياط، والصرف جيزة 86 بمحافظة البحيرة بمركز أبو حمص، وجيزة 94 بمركز بيلة، والحامل والرياض بمحافظة كفر الشيخ، وصنف جيزة 96 بمركز مطوبس بكفر الشيخ، في مساحة إجمالية بلغت 40 ألف فدان. وهذه هي المساحة التي سوف تنتج كميات التقاوي اللازمة لزراعة كامل المساحة المستهدفة للقطن في الموسم المقبل 2024 في الوجه البحري.

وأضاف وكيل معهد بحوث القطن أنه بذلك يكون قد انتهت عمليات نقاوة واستغلال الغريبة لصرف جيزة 95 في محافظة الفيوم وبني سويف وتصنيف جيزة 98 في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج في الدورة الأولى والثانية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن الحالة العامة للقطن المصري في محافظات الوجه البحري والقبلي جيدة ومطمئنة حتى الآن ولا يوجد مشاكل في المحصول.

وأكد يحي على ضرورة اهتمام المزارعين ببرنامج الري المتقارب بين الريات، والدور الوقائي من ديدان اللوز وتقريب فترات الري نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، والاهتمام برش البوتاسيوم، حيث له دور فعال في زيادة حجم بلورة وتقليل عمليات تساقط الثمار لزيادة العائد من المحصول المتوقع هذا العام.

-الزراعة ارتفاع مساحات القطن إلى 244الف فدان والزراعات تبشر بمحصول جيد هذا

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