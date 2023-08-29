لا يفوتك هذا المساء| إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية.. وقائمة أسعار بورصة الدواجن

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

العميد خالد عكاشة: إرهابيو العالم تدفقوا علينا بالآلاف بعد يناير وانتقلوا إلى سيناء بشكل منظم تحت حماية «الإخوان»

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن يوم ٢٨ يناير ٢٠١١ والمعروف باسم «جمعة الغضب» كان يومًا فاصلًا فى تاريخ الإرهاب فى مصر، خاصة بعد تنفيذ خطته للقضاء على مظاهر الدولة المصرية من الشرق إلى الغرب، والتى بدأت باقتحام جميع المؤسسات الأمنية والحكومية بشمال سيناء ومنها إلى القاهرة، مع اقتحام السجون لتحرير المسجونين من عناصر التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الإرهابيين تدفقوا من جميع أنحاء العالم على مصر بعد ذلك، وتم نقلهم إلى سيناء بشكل منظم وتحت حماية جماعة الإخوان الإرهابية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4487690

"التعليم" تعلن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية وتفتح باب التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنشاء مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2023-2024 وفتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها وتشمل 4 مدارس بالشراكة مع اتحاد الصناعات، و2 مدرسة بالشراكة مع مبادرة "ابدأ"، و4 مدارس بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة لمجموعة مدارس "we"، و4 مدارس بالشراكة مع شركاء صناعيين في قطاعات مختلفة، ابتداء من اليوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4487626

ضبط 29 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح داخل مطبعة في كفر الشيخ

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في ضبط أكثر من 29 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بكفرالشيخ. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4487605

مع فرار الآلاف.. «مفوضية اللاجئين» تطالب بمزيد من الدعم لإنهاء أزمة السودان

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندي، المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم للاستجابة للأزمة في السودان، مع استمرار فرار الآلاف من الأشخاص كل يوم.

ووجه "جراندي" نداءً عاجلًا لمساعدة اللاجئين الفارين من السودان، مشيرًا إلى أن مليون شخص لجأوا إلى دول الجوار بحثًا عن الأمان، من بينهم 240 ألف لاجئ من جنوب السودان كانوا موجودين في السودان قبل اندلاع الصراع. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4487663

جدول مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 -2024

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبلة الأول من شهر سبتمبر القادم، وتستمر المباريات حتى يوم الأحد الثالث من الشهر ذاته، وتبدأ محركات البحث تشهد رواجا فيما يخص مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء آخر مباريات الجولة الثالثة أمس. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4487553

التعاملات المسائية| قائمة أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-8-2023

استقرت أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية في بورصة الدواجن، حيث أن الأسعار شهدت حالة من الاستقرار على مدار الأيام السابقة.

وتقدم "الدستور" إلى متابعيها أسعار الدواجن اليوم في مستهل التعاملات المسائية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4487525

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 29-8-2023

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسواق حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنتيني“: 12600 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة “برازيلى”: 12600 جنيه، وسجل سعر طن الذرة ” أوكرانى“: 11400 جنيه، كما سجل سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى” ” حورس” : 1900 جنيه، وسجل سعر أردب الذرة الشامية : 1850 جنيها. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4487391

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023 مقابل الليرة السورية والجنيه المصري

تصدر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس محركات البحث على جوجل، بسبب كثرة الإقبال عليه لمعرفة سعره نظرًا لارتباطه بأسعار بعض السلع في الأسواق، لذا ينشر "الدستور" آخر تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك وماكينات الصرافة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4487567