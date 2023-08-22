الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| حقيقة وجود كائنات فضائية على الأرض.. وسعر اليورو اليوم الثلاثاء

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار التي تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، يرصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

مركز الشبكات بعين شمس تجري امتحانات التحول الرقمي لـ 430 باحثًا وعضو هيئة تدريس

أجرى قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 430 باحثًا وعضو هيئة تدريس، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية الدكتور غادة فارق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4482716

 

فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية على الأرض

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إن الاحتمال بأن تكون هناك كائنات فضائية بالكون محتملة، خاصة أنه توجد أشياء أعظم من الشمس والكرة الأرضية ولذا هناك احتمالات بوجود حياة في أماكن كثيرة.

 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه ليس هناك أي إثبات أن زار كوكب الأرض أي من الكائنات الفضائية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4482731

 

نشوب حريق بمصنع أثاث مكتبى فى القطامية

نشب، منذ قليل، حريق بمصنع أثاث مكتبي مكون من طابق واحد وذلك بمنطقة الألف مصنع بالقطامية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق بمصنع أثاث مكتبي مكون من طابق واحد بمنطقة الألف مصنع بالقطامية. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4482720

 

مشادة بين ماسك وممثل أمريكي بسبب إلغاء خاصية الحظر

لم يهتم الملياردير الأمريكي الشهير، مالك منصة X "تويتر سابقاً" إيلون مسك بتهديد الممثل الشهير جيمس وودز بالتوقف عن استخدام المنصة حال إصرار ماسك على إلغاء ميزة الحجب؛ ليرد الرئيس التنفيذي لـX قائلاً:"احذف حسابك".

 

جاء الرد الذي وصفته وسائل إعلام أمريكية بـ"الفظ" بعد أن تعهد وودز الذي كان من مؤيدي Musk سابقاً بمغادرة المنصة، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إذا جرد Musk المستخدمين من قدرة المستخدمين على منع حسابات معينة من المشاهدة والتفاعل مع مشاركاتهم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4482732

 

بالأرقام.. «بريكس» قوة سكانية واقتصادية تتحدى النظام العالمي

تعد مجموعة بريكس واحدة من أهم التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، حيث تضم 5 دول هى: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي تشكل معًا نحو 41% من سكان العالم و24% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. 

 

وتستعرض “الدستور” بعض المؤشرات التي تبين مدى تأثير هذه المجموعة على المستوى الديمغرافي والاقتصادي. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4482663

 

جدول مباريات ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

جدول مباريات ليفربول المقبلة من أكثر النتائج تصدرا على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يأمل متابعو ومحبو "الريدز" في مصر وحول العالم معرفة مواعيد وجدول مباريات ليفربول المقبلة، حيث يتبقى لفريق ليفربول لقاء أخير في شهر أغسطس الجاري و4 لقاءات في شهر سبتمبر المقبل. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4482593

 

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22-8-2023 خلال التعاملات المسائية

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع.

 

خلال التعاملات المسائية، ننشر آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4482587

لا يفوتك هذا المساء الدستور فاروق الباز كائنات فضائية على الأرض كائنات فضائية نشوب حريق ماسك بريكس ليفربول سعر اليورو

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