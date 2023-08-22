سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22-8-2023 خلال التعاملات المسائية

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء (تحديث يومي)

خلال التعاملات المسائية، ننشر آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، في بنك القاهرة خلال التعاملات المسائية، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة.

في بنك البركة خلال التعاملات المسائية سجل سعر اليورو الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، استقرارًا ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

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سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي.

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.