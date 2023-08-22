الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فاروق الباز يكشف حقيقة وجود كائنات فضائية على الأرض

الدكتور فاروق الباز
الدكتور فاروق الباز

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إن الاحتمال بأن تكون هناك كائنات فضائية بالكون محتملة، خاصة أنه توجد أشياء أعظم من الشمس والكرة الأرضية ولذا هناك احتمالات بوجود حياة في أماكن كثيرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه ليس هناك أي إثبات أن زار كوكب الأرض أي من الكائنات الفضائية.

مصر تمتلك أفضل طاقة شمسية في العالم

من ناحية أخرى أكد أن مصر تمتلك أفضل طاقة شمسية في العالم، في منطقة الصحراء الغربية من حيث السعة ووصول طاقة شمسية أفضل، ومعنى ذلك أن هذا فضل من الله ولكننا لا نستخدمها بعد.

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