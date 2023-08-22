مركز الشبكات بعين شمس تجري امتحانات التحول الرقمي لـ 430 باحثًا وعضو هيئة تدريس

أجرى قسم التدريب بمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس امتحانات دورة التحول الرقمي لـ 430 باحثًا وعضو هيئة تدريس، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، تحت رعاية الدكتور غادة فارق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور إسلام حجازي، أن هناك 460 باحثًا وعضو هيئة تدريس تقدموا للخضوع لامتحانات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أنه نظرًا لضخامة العدد وسعيًا لتلبية الخدمة لكافة المتقدمين، تم استخدام معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الألسن، حيث تم فتح معاملي اختبارات يستوعبان عدد المتقدمين للامتحان، كما تم تكليف فريق من المشرفين والمراقبين على سير الامتحانات.

وأشار إلى أن 430 باحثًا وعضو هيئة تدريس خضعوا للامتحان الذي استمر على مدار يومي الأحد والإثنين 20- 21 أغسطس، إضافة إلى 100 باحث وعضو هيئة تدريس آخرين خضعوا لامتحانات الإعادة، لافتًا إلى أن الامتحانات سارت في أجواء هادئة ومناسبة للطلاب.

وأوضح الدكتور إسلام حجازي أن رئيس قسم التدريب تامر مرسي والمشرفين على دورات التحول الرقمي محمد سيد وعاصم حجاج بالتعاون مع المشرفين والمراقبين كانوا حريصين على الإجابة عن كافة استفسارات الممتحنين، خاصة المتعلقة بالإعادة أو الإفادة أو استلام شهادة أساسيات التحول الرقمي.

وكانت قد استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفد من مؤسسة اليابان بالقاهرة، برئاسة أيومي هاشيموتو، مديرة مؤسسة اليابان مكتب القاهرة، ويرافقها كينتو أونوديرا، نائب مديرة مؤسسة اليابان مكتب القاهرة، يوسْكِيه ياماؤوكا، الخبير الياباني الجديد والمتخصص في تعليم اللغة اليابانية، وبحضور د.محمد عشيبة، المدرس بقسم اللغة اليابانية.

و استعرضت، عميد الكلية، خلال اللقاء، تاريخ كلية الألسن نشأتها في عهد محمد على الكبير، مؤسس الدولة المصرية الحديثة واعتمادها بشكل موسع لإتقان اللغات العالمية كركن أساسي لتطوير الدولة المصرية وإرساء قواعد سطوتها الإقليمية وتعزيز وجودها العالمي في مختلف المجالات