مشادة بين ماسك وممثل أمريكي بسبب إلغاء خاصية الحظر

لم يهتم الملياردير الأمريكي الشهير، مالك منصة X "تويتر سابقاً" إيلون مسك بتهديد الممثل الشهير جيمس وودز بالتوقف عن استخدام المنصة حال إصرار ماسك على إلغاء ميزة الحجب؛ ليرد الرئيس التنفيذي لـX قائلاً:"احذف حسابك".

جاء الرد الذي وصفته وسائل إعلام أمريكية بـ"الفظ" بعد أن تعهد وودز الذي كان من مؤيدي Musk سابقاً بمغادرة المنصة، المعروفة سابقًا باسم Twitter، إذا جرد Musk المستخدمين من قدرة المستخدمين على منع حسابات معينة من المشاهدة والتفاعل مع مشاركاتهم.

وقال وودز في منشور له الأسبوع الماضي عندما ظهرت الأخبار:"في خضم دعوى تشهير، استهدفني ثلاثون متصيدًا للتشيهر بي، ذا قام Musk بإزالة ميزة الحظر الخاصة بـ X، فلن يكون لدي خيار سوى التقاعد من هذا الموقع."

وأعلن Musk الذي يطلق على نفسه اسم مطلق حرية التعبير، في منشور يوم الجمعة الماضي أن X سينهي قدرة المستخدمين على تقييد تفاعلاتهم مع حسابات معينة "باستثناء الرسائل المباشرة"، مضيفًا في منشور لاحق أن ميزة الحظر "لا معنى لها". للمنصة.

وتسبب التغيير المحتمل في إثارة ضجة بين المستخدمين، حيث تعهد بعضهم، مثل وودز، أيضًا بترك X في حالة إزالة الميزة.

غضب رواد منصة X

وكتب أحد المستخدمين:"سأحذف حسابي تمامًا وأترك ​​هذا التطبيق إذا حاول X اختبار هذه السياسة. إنه أمر مقزز ومثير للاشمئزاز تمامًا".

وقال مستخدم آخر:"باعتباري عالمة مناخ، فإن الحجب هو الشيء الوحيد الذي يجعل مشاركتي هنا على Twitter/X ممكنة"، بحسب شبكة cbs الامريكية.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ميزة حظر حساب X قد تنتهي أم لا. إذا دخل التغيير حيز التنفيذ، فمن الممكن إزالة X من متجري تطبيقات Google Play وApple، ما قد يؤدي إلى تعميق المشاكل المالية لمنصة الوسائط الاجتماعية .

تتطلب كلتا واجهتي المتاجر الرقمية تطبيقات تتضمن محتوى من إنشاء المستخدم لتقديم ميزة الحظر.

استجاب X لطلب CBS MoneyWatch للتعليق برسالة بريد إلكتروني تقول "سنعود إليك قريبًا".