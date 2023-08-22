بالأرقام.. «بريكس» قوة سكانية واقتصادية تتحدى النظام العالمي

تعد مجموعة بريكس واحدة من أهم التكتلات السياسية والاقتصادية في العالم، حيث تضم 5 دول هى: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا التي تشكل معًا نحو 41% من سكان العالم و24% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم.

وتستعرض “الدستور” بعض المؤشرات التي تبين مدى تأثير هذه المجموعة على المستوى الديمغرافي والاقتصادي.

سكان بريكس… شباب ودينامية

تضم دول مجموعة بريكس نحو 3.2 مليار نسمة، موزعين على مساحة قدرها 38.5 مليون كيلومتر مربع، أي ما يشكل 26% من مساحة الأرض. وتتمتع هذه الدول بقوى عاملة شابة ودينامية، حيث يشكل فئة الشباب 15-24 عامًا، نحو 16% من إجمالي سكان المجموعة.

تتصدر الصين قائمة أكثر دول المجموعة سكانية بـ 1.4 مليار نسمة، تليها الهند بـ 1.3 مليار نسمة، ثم البرازيل بـ212 مليون نسمة، وروسيا بـ 146 مليون نسمة، وجنوب أفريقيا بـ59 مليون نسمة.

وتتفاوت كثافات السكان في هذه الدول، فالهند تحتل المركز الأول بـ 455 نسمة لكل كيلومتر مربع، تليها جنوب أفريقيا بـ 48 نسمة لكل كيلومتر مربع، ثم البرازيل بـ 25 نسمة لكل كيلومتر مربع، والصين بـ 153 نسمة لكل كيلومتر مربع، وروسيا بـ 9 نسمات لكل كيلومتر مربع.

أما في فئة الشباب، فالهند تحظى بأكبر نسبة من سكانها في هذه الفئة بـ 19%، تليها جنوب أفريقيا بـ 17%، ثم البرازيل بـ 16%، والصين بـ 12%، وروسيا بـ 10% وهذه النسب تشير إلى قدرة هذه الدول على استغلال طاقات شبابها في دفع عجلة التنمية.

اقتصادات بريكس نمو وتجارة

تنتج دول مجموعة بريكس نحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، أي ما يعادل 20.8 تريليون دولار.

وتسجل هذه الدول معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة، حيث بلغ متوسط معدل النمو في المجموعة 3.6% في عام 2019. كما تشكل هذه الدول نحو 22% من حجم التجارة العالمية، أي ما يعادل 6.6 تريليون دولار.

وتتصدر الصين قائمة أكبر اقتصادات المجموعة بـ 14.7 تريليون دولار، تليها الهند بـ 2.9 تريليون دولار، ثم روسيا بـ 1.7 تريليون دولار، والبرازيل بـ 1.4 تريليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 283 مليار دولار.

وتتفاوت معدلات النمو في هذه الدول، فالهند تحتل المركز الأول بـ 4.2% في عام 2019، تليها الصين بـ6.1%، ثم جنوب أفريقيا بـ 0.2%، وروسيا ب1.3%، والبرازيل بـ1.1%.

أما في التجارة الخارجية، فالصين تحظى بأكبر حجم تبادل تجاري في المجموعة بـ 4.6 تريليون دولار، تليها روسيا بـ 692 مليار دولار، ثم الهند بـ 617 مليار دولار، والبرازيل بـ 401 مليار دولار، وجنوب أفريقيا بـ 294 مليار دولار.

تشكل مجموعة بريكس قوة سكانية واقتصادية هامة على المستوى العالمي، وتسعى إلى تحقيق المزيد من التكامل والتضامن بينها من خلال إطلاق مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، كما تحظى هذه المجموعة باهتمام ورغبة من قبل العديد من الدول الأخرى في الانضمام إليها أو التعاون معها.