جدول مباريات ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

جدول مباريات ليفربول المقبلة من أكثر النتائج تصدرا على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يأمل متابعو ومحبو "الريدز" في مصر وحول العالم معرفة مواعيد وجدول مباريات ليفربول المقبلة، حيث يتبقى لفريق ليفربول لقاء أخير في شهر أغسطس الجاري و4 لقاءات في شهر سبتمبر المقبل.

جدول مباريات ليفربول المقبلة

نيوكاسل يونايتد × ليفربول

ويختتم فريق ليفربول مباريات شهر أغسطس يوم الأحد المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، حيث يحل ضيفا على فريق نيوكاسل يونايتد، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من ملعب سانت جيمس بارك.

ليفربول × استون فيلا

كما يفتتح فريق ليفربول أولى مبارياته في الشهر المقبل في مواجهة فريق أستون فيلا حيث تنطلق المباراة مساء يوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر القادم، في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد انفيلد.

وولفرهامبتون × ليفربول

ويفتح فريقا ولفرهامبتون وليفربول مباريات الأسبوع الخامس، من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز في اللقاء الذي يجمع بينهما، على استاد مولينيو وذلك يوم السبت السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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ليفربول × وست هام

ويستضيف استاد انفيلد اللقاء الذي يجمع فريق ليفربول ووست هام ضمن منافسات الجولة السادسة من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر سبتمبر المقبل.

توتنهام × ليفربول

اختتم فريق ليفربول مبارياته في شهر سبتمبر المقبل بالمواجهة التي تجمعه مع فريق توتنهام حيث يحل الريدز ضيفا على الديوك على استاد توتنهام هوتسبير، في الثلاثون من شهر سبتمبر المقبل حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة مكة المكرمة.