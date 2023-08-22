الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مباريات ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

ليفربول
ليفربول

جدول مباريات ليفربول المقبلة من أكثر النتائج تصدرا على محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يأمل متابعو ومحبو "الريدز" في مصر وحول العالم معرفة مواعيد وجدول مباريات ليفربول المقبلة، حيث يتبقى لفريق ليفربول لقاء أخير في شهر أغسطس الجاري و4 لقاءات في شهر سبتمبر المقبل.

جدول مباريات ليفربول المقبلة

نيوكاسل يونايتد × ليفربول

ويختتم فريق ليفربول مباريات شهر أغسطس يوم الأحد المقبل الموافق 27 من الشهر الجاري، حيث يحل ضيفا على فريق نيوكاسل يونايتد، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من ملعب سانت جيمس بارك.

ليفربول × استون فيلا

كما يفتتح فريق ليفربول أولى مبارياته في الشهر المقبل في مواجهة فريق أستون فيلا حيث تنطلق المباراة مساء يوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر القادم، في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من استاد انفيلد.

تعرف على ترتيب الدوري الأسباني بعد انتهاء الجولة الثانية

نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2023 وأبرز هدافي البطولة

وولفرهامبتون × ليفربول

ويفتح فريقا ولفرهامبتون وليفربول مباريات الأسبوع الخامس، من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز في اللقاء الذي يجمع بينهما، على استاد مولينيو وذلك يوم السبت السادس عشر من شهر سبتمبر المقبل، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

اقرا أيضا:نتائج مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2023 وأبرز هدافي البطولة

تعرف على ترتيب الدوري الأسباني بعد انتهاء الجولة الثانية

تاو يزين قائمة منتخب جنوب إفريقيا لأجندة سبتمبر الدولية

ليفربول  × وست هام

ويستضيف استاد انفيلد اللقاء الذي يجمع فريق ليفربول ووست هام ضمن منافسات الجولة السادسة من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر سبتمبر المقبل.

توتنهام  × ليفربول

اختتم فريق ليفربول مبارياته في شهر سبتمبر المقبل بالمواجهة التي تجمعه مع فريق توتنهام حيث يحل الريدز ضيفا على الديوك على استاد توتنهام هوتسبير، في الثلاثون من شهر سبتمبر المقبل حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة مكة المكرمة.

جدول مباريات ليفربول المقبلة نيوكاسل يونايتد ليفربول ليفربول مباريات ليفربول المقبلة توتنهام ليفربول

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

حبس مدير شركة خاصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالدقي

"الخطيب" يطلب من النائب العام حبس مرتضى منصور سنة

محافظ أسوان: موسم حصاد القمح تخطى المستهدف بنسبة 198.3%

تطبيق الدورة الزراعية لمحصول القمح الموسم المقبل

"المركزي" يربط ودائع بقيمة 75 مليار جنيه بمعدل ثابت لأجل 7 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

صور

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل