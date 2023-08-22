الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على ترتيب الدوري الأسباني بعد انتهاء الجولة الثانية

الدوري الأسباني
الدوري الأسباني

ترتيب الدوري الأسباني بعد انتهاء الجولة الثانية يستحوذ على نسب مرتفعة من البحث عبر موقع “جوجل” العالمي خلال الساعات الماضية، بعد انتهاء آخر مباريات الأسبوع الثاني "لليجا" أمس الاثنين، ويتابع الجمهور المصري والعالمي المستجدات والأخبار وترتيب الدوري الأسباني بعد انتهاء الجولة الثانية وبعد كل جولة لتبدأ تلتهب الأحداث بين الفرق بعد كل جولة وتشتد المنافسة.

ترتيب الدوري الأسباني بعد انتهاء الجولة الثانية

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

ريال مدريد

2

2

0

0

5

1

+4

6

2

رايو فاييكانو

2

2

0

0

4

0

+4

6

3

فالنسيا

2

2

0

0

3

1

+2

6

4

جيرونا

2

1

1

0

4

1

+3

4

5

أتليتكو مدريد

2

1

1

0

3

1

+2

4

6

برشلونة

2

1

1

0

2

0

+2

4

7

ريال بيتيس

2

1

1

0

2

1

+1

4

8

ديبورتيفو ألافيس

2

1

0

1

4

4

0

3

9

أوساسونا

2

1

0

1

2

2

0

3

10

فياريال

2

1

0

1

2

2

0

3

11

أتليتيكو بلباو

2

1

0

1

2

2

0

3

12

قادش

2

1

0

1

1

2

-1

3

13

ريال سوسيداد

2

0

2

0

2

2

0

2

14

لاس بالماس

2

0

1

1

1

2

-1

1

15

ريال مايوركا

2

0

1

1

1

2

-1

1

16

سيلتا فيغو

2

0

1

1

1

3

-2

1

17

خيتافي

2

0

1

1

0

3

-3

1

18

إشبيلية

2

0

0

2

4

6

-2

0

19

ألميريا

2

0

0

2

1

5

-4

0

20

غرناطة

2

0

0

2

1

5

-4

0

 

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الريال في الصدارة بعد جولتين

وتصدر فريق ريال مدريد الترتيب بعد جولتين رغم تساويه في النقاط مع رايو فاليكانو وفالنسيا لكنه يتفوق بفارق الأهداف بينما تأتي برشلونة في المركز السادس برصيد 4 نقاط. 

ترتيب الدوري الأسباني بعد انتهاء الجولة الثانية الدوري الاسباني جوجل الجولة الثانية ريال مدريد برشلونة

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