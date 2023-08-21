موعد مباراة الزمالك القادمة وتردد القنوات الناقلة

يتابع جمهور الفارس الأبيض أخبار فريقهم، ومنها موعد مباراة الزمالك القادمة حيث يشتاق متابعي كرة القدم ونادي الزمالك، لمشاهدة فريقهم يخوض المباريات وينافس على البطولات من جديد، مع قرب موعد انطلاق الموسم الجديد “2023- 2024”.

ويأتي ذلك في وقت ارتفعت معدلات البحث فيه، عن موعد مباراة الزمالك القادمة في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفدرالية 2023

ويخوض الفارس الأبيض مباراته في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية ضمن منافسات دور التمهيدي الثاني يوم الجمعة 15 سبتمبر، وهي مباراة الذهاب وتكون بين الزمالك والفائز من مباراة أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي في الدور التمهيدي الأول، لكن لم يتم تحديد موعد مباراة الزمالك القادمة حتى الآن، كما تكون مباراة الذهاب على ملعب المضيف.

وكانت آخر مباريات خاضها الزمالك بدور المجموعات للبطولة العربية، أمام فريق النصر ضمن منافسات الجولة الثالثة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وودع المارد الأبيض البطولة بعد هذه المباراة بعدما حل في المركز الثالث في مجموعته.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك القادمة

وتذاع مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية على القنوات “بين سبورت” حيث تعرض أحداث اللقاء بين الزمالك والمنافس له في الدور التمهيدي على "قناة بين سبورت 4" كما ينقلها بشكل مجاني الإعلام المحلي للفريق المستضيف للمباراة لذا فإن الناقل لمباراة الزمالك في الكونفدرالية في حال خوض المباراة في القاهرة تكون قناة أون تايم سبورت على البث الارضي.



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تردد أون تايم سبورت الأراضي

التردد: UHF 32 للبث الرقمي

ضبط تردد أون تايم سبورت على الأراضي

خطوات ضبط تردد أون تايم سبورت على الأراضي يتم فصل الريسيفر عن التلفزيون من خلال الريموت كنترول. توصيل المستقبل الهوائي "الإريال" لاستقبال موجة البث أرضي تسجيل التردد ثم الضغط على الإعدادات وعمل توليف إعداد القناة ادخال التردد وهو UHF 32 والضغط على زر ok وبعد ذلك ينتظر حتى تستقبل الإشارة

تردد قناة beIN SPORTS 4

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 2/3

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