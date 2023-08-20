الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم وقبل انطلاق مباريات اليوم ضمن ختام الاسبوع الثاني من جولات "البريميرليج" حيث يتبقى من هذه الجولة ثلاث مواجهات بين استون فيلا وايفرتون وفريق وست هام وتشيلسي وفريق كريستال بالاس وارسنال ويستمر تشكيل ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الجوالات المقبلة وتشتعل المنافسة بين الفرق من البداية لحجز مكان أفضل في جدول الدوري.
 

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي خلال 2023

مانشستر سيتى يحقق فوزًا بشق الأنفس على نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم 2023

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

برايتون

2

2

0

0

8

2

+6

6

2

مانشستر سيتي

2

2

0

0

4

0

+4

6

3

برينتفورد

2

1

1

0

5

2

+3

4

4

ليفربول

2

1

1

0

4

2

+2

4

5

توتنهام

2

1

1

0

4

2

+2

4

6

نيوكاسل 

2

1

0

1

5

2

+3

3

7

أرسنال

1

1

0

0

2

1

+1

3

8

كريستال بالاس

1

1

0

0

1

0

+1

3

9

نوتنغهام فورست

2

1

0

1

3

3

0

3

10

مانشستر يونايتد

2

1

0

1

1

2

-1

3

11

فولهام

2

1

0

1

1

3

-2

3

12

تشيلسي

1

0

1

0

1

1

0

1

13

وست هام

1

0

1

0

1

1

0

1

14

بورنموث

2

0

1

1

2

4

-2

1

15

إيفرتون

1

0

0

1

0

1

-1

0

16

شيفيلد

2

0

0

2

1

3

-2

0

17

لوتون تاون

1

0

0

1

1

4

-3

0

18

بيرنلي

1

0

0

1

0

3

-3

0

19

أستون فيلا

1

0

0

1

1

5

-4

0

20

ولفرهامبتون

2

0

0

2

1

5

-4

0

مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي خلال 2023

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وبعد جولتين فقط جاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مباريات أمس في الصدارة فريق برايتون ويليه فريق مانشستر سيتي اصحاب العلامات الكاملة حيث حصلوا ست نقاط من المواجهتين لكن يتفوق برايتون بفارق الاهداف فيما ياتي فريق برنتفورد وليفربول وتوتنهام بعد ذلك برصيد اربع نقاط.

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