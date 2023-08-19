السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. فولهام الإنجليزي يعلن انتقال ميتروفيتش إلى الهلال السعودي

ألكسندر ميتروفيتش
ألكسندر ميتروفيتش

أعلن نادي فولهام الإنجليزي، انتقال ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق إلى صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف النادي الإنجليزي عن موافقته على العرض الخيالي المقدم من النادي السعودي، على الرغم من وجود رغبة لدى اللاعب في الاستمرار بالبريميرليج.

ولم يعلن النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي عن التفاصيل المادية الخاصة بالصفقة ومدة التعاقد.

وكشفت تقارير صحفية، عن توقيع ميتروفيتش عقدا مع الهلال السعودي لمدة 3 سنوات مقابل 46 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يحصل المهاجم الصربي على راتب ضخم يصل إلى 21.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وكان الهلال قد تعاقد مع كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار دا سيلفا وياسين بونو.

فولهام الإنجليزي ألكسندر ميتروفيتش الهلال السعودي الدوري السعودي الدورى الانجليزى

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