الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يحقق فوزًا بشق الأنفس على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يواصل
مانشستر سيتي يواصل انتصاراته

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا وبشق الأنفس على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وسجل الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31 من تسديدة صاروخية على يمين بوب حارس نيوكاسل.

وفي الشوط الثاني، تسابق الفريقان على إهدار الفرص ليفشلا في تسجيل أي أهداف خلاله.

وحصد مانشستر سيتي 3 نقاط جديدة ليرفع رصيده عند 6 نقاط متساويا مع برايتون في صدارة البريميرليج.

وتوقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 3 نقاط في المركز السادس بجدول الترتيب، بعدما فاز في الجولة الأولى على أستون فيلا 5 / 1.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بعدما تغلب على أشبيلية الإسباني 5 / 4  بركلات الترجيح بعد التعادل 1/1.

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