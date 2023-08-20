بمشاركة تريزيجيه وإصابته.. جالطة سراى يهزم طرابزون سبور بهدفين فى الدورى التركى

فاز فريق جالطة سراي على ضيفه طرابزون سبور 2 / صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثانية من الدوري التركي لكرة القدم، والتي شهدت تعادل هاتاي سبور مع قاسم باشا سلبيا و تشايكور ريزا سبور مع ألانيا سبور بذات النتيجة.

ويدين جالطة سراي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماورو إيكادري الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 23 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراو.

وتعرض الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لإصابة قوية في البطن، قبل أن يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 53 محمولاً على "نقالة".

ورفع جالطة سراي رصيده إلى أربع نقاط بعدما تعادل في الجولة الأول أمام قيصري سبور سلبيا، فيما توقف رصيد طرابزون سبور عند ثلاث نقاط حصدها من فوزه في المباراة الأولى على أنطاليا سبور بهدف نظيف.